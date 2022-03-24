В России зарегистрировали 25 387 новых случаев ковида

Выздоровели за сутки 66 476 пациентов. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа в России выявили 25 387 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.

4,5 тысяч человек с подтверждённым COVID-19 были госпитализированы. Вчера число помещённых в больницу достигало 5,1 тысячи человек.

Выздоровели за сутки 66 476 пациентов, умерли — 418. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 366 220.

Напомним, днём ранее в России было зафиксировано 26 826 случаев заражения.

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