"Стелс-омикрон" может стать преобладающим штаммом COVID-19

Несмотря на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 у нас в стране, число заболевших остается высоким. Фото: Галина Соловьёва

В мире интенсивно распространяется один из подвариантов штамма "омикрон" — "стелс". Из-за высокой контагиозности он может стать преобладающим в структуре циркулирующих штаммов коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав России со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням министерства, профессора Владимира Чуланова. По его данным, по симптомам и течению заболевание, вызванное подвариантом ВА.2, не отличается от других линий варианта Омикрон.

"При этом в выраженной клинической форме заболевание протекает, как правило, у людей, которые не прошли вакцинацию или ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать меры дистанцирования, носить маску и по возможности избегать людных мест.

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