Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 марта 2022, 15:17

"Стелс-омикрон" может стать преобладающим штаммом COVID-19

коронавирус

Несмотря на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 у нас в стране, число заболевших остается высоким. Фото: Галина Соловьёва

В мире интенсивно распространяется один из подвариантов штамма "омикрон" — "стелс". Из-за высокой контагиозности он может стать преобладающим в структуре циркулирующих штаммов коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав России со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням министерства, профессора Владимира Чуланова. По его данным, по симптомам и течению заболевание, вызванное подвариантом ВА.2, не отличается от других линий варианта Омикрон.

"При этом в выраженной клинической форме заболевание протекает, как правило, у людей, которые не прошли вакцинацию или ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать меры дистанцирования, носить маску и по возможности избегать людных мест.

Читайте по теме:

Всё, что известно о штамме коронавируса "омикрон"

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.03.2022, 16:56 / Экономика
В Екатеринбурге запустят разработку водородных авиа- и автодвигателей
24.03.2022, 16:37 / Общество
Кабмин РФ выделил 7,5 млрд рублей на программу кешбэка за детский отдых
24.03.2022, 16:22 / Общество
В работе Telegram произошёл сбой
24.03.2022, 15:58 / Экономика
Свердловская область получит порядка 800 миллионов на создание новых рабочих мест
24.03.2022, 15:57 / Спорт
Григорий Иванов: "Хорошо, что РФС твёрдо не сказал "нет" идее расширения Премьер-лиги"