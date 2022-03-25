Лучшие врачи-онкологи Свердловской области удостоились профессиональных наград

В Екатеринбурге прошла третья церемония вручения премии "Призвание онколог", автором которой выступает Свердловский областной онкологический диспансер. Номинанты представляли жюри проекты, направленные на совершенствование диагностики и лечения онкологических заболеваний.
В номинации "Внедрение инновационного метода лечения онкологических заболеваний" победителем стал коллектив нейрохирургического отделения Свердловского онкодиспансера, предложивший методику хирургического лечения опухолей головного и спинного мозга с применением интраоперационного мониторинга. Технология позволяет удалить опухоль максимально безопасно с сохранением чувствительных и двигательных функций.
Лучшими в номинации "Внедрение инновационного метода диагностики онкозаболеваний" стали врачи отделения внутрипросветной эндоскопической диагностики областного онкоцентра. Они представили на суд жюри проект в области организации и проведения скрининговых программ по выявлению ранних форм одного из самых часто встречающихся онкологических заболеваний – колоректального рака, сообщает пресс-служба Свердловского онкодиспансера.
Также премии были удостоены:
- врач Центра детской онкологии и гематологии при Свердловской ОДКБ Ольга Хлебникова (номинация "Детский онколог");
- руководитель Центра амбулаторной онкоурологии онкодиспансера Тимур Гильмутдинов (номинация "Молодое медицинское дарование");
- руководитель службы по развитию и координации онкопомощи в Свердловской области, профессор кафедры урологии УГМУ Игорь Борзунов (номинация "Развитие медицины в сфере онкологии в учебных заведениях");
- директор организации "Правовой медконтроль" Марина Агапочкина ("За вклад в развитие онкологической службы, внесённый представителями немедицинских профессий").