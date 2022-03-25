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25 марта 2022, 13:23

В Свердловской области за сутки выявили 1 164 случая COVID-19

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 1 254 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 1 164 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 419 497.

Выздоровели за всё время 316 220 свердловчан, в том числе 4 007 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 129 человек.

С начала пандемии скончались 10 526 граждан с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 9 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 1 254 новых случаях COVID-19.

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