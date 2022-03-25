Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
25 марта 2022, 13:22

В России коронавирус подтвердили ещё у 25 382 человек

тест на коронавирус

За последние сутки проведено 270 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки коронавирус в России выявили у 25 382 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 715 390.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 61 860 человек. За сутки скончались 398 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 4 212 россиян.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 270 тысяч тестов на коронавирус. За весь период — свыше 283,4 миллиона лабораторных исследований.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.

Читайте также:

"Стелс-омикрон" может стать преобладающим штаммом COVID-19.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.03.2022, 14:26 / Общество
В школах Екатеринбурга проведут День открытых дверей
25.03.2022, 14:20 / Экономика
Компания АвтоВАЗ продолжит работу после ухода с рынка Renault
25.03.2022, 14:07 / Общество
Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти Владимира Жириновского
25.03.2022, 13:23 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 1 164 случая COVID-19
25.03.2022, 13:22 / Общество
В России коронавирус подтвердили ещё у 25 382 человек