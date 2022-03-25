В России коронавирус подтвердили ещё у 25 382 человек

За последние сутки проведено 270 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки коронавирус в России выявили у 25 382 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 715 390.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 61 860 человек. За сутки скончались 398 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 4 212 россиян.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 270 тысяч тестов на коронавирус. За весь период — свыше 283,4 миллиона лабораторных исследований.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.

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