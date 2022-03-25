Детскому хоспису Свердловской области исполнился год

Одновременно в детском хосписе могут пребывать до 35 детей с их родителями. Фото: пресс-служба детского хосписа Свердловской области

25 марта 2021 года в Екатеринбурге открылся первый детский хоспис Свердловской области, оказывающий паллиативную помощь маленьким уральцам. Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвящённое первому году работы учреждения.

Главный внештатный детский специалист по паллиативной медпомощи Минздрава РФ Елена Полевиченко во время выступления на торжественном мероприятии подчеркнула, что опыт оказания детской паллиативной помощи в Свердловской области оказался одним из самых богатых.

"Оказание помощи в данной сфере во многих регионах только внедряется в жизнь, а здесь уже работают и демонстрируют всем остальным опыт, который является уникальным для нашей страны", – заявила она.

На сегодняшний день в регистре пациентов хосписа значится 1 049 детей, 150 из которых получают респираторную поддержку в домашних условиях, в том числе 61 – искусственную вентиляцию лёгких. По словам руководителя хосписа Елены Сапего, первый год работы учреждения позволил обеспечить сильную преемственность между стационарным и амбулаторным сопровождением паллиативных детей. Также сотрудники хосписа учат родителей, как правильно ухаживать за детьми и пользоваться медицинским оборудованием.

Одновременно в детском хосписе могут пребывать до 35 детей с их родителями. В здании имеются кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медпомощи детям и методический центр для родителей и волонтёров. Как отмечают в пресс-службе учреждения, интерьерные решения хосписа больше напоминают уютные комнаты, чем больничные палаты, что делает круглосуточное пребывание семей более комфортным.

Напомним, в феврале 2020 года губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву показали проект детского хосписа, который подразумевает строительство отделения паллиативной помощи детям в районе озера Шарташ в Екатеринбурге – на месте бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря. Глава региона одобрил инициативу и дал соответствующие поручения.