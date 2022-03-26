В Свердловской области 1 101 новый случай заболевания коронавирусом

От болезни на Среднем Урале вылечились ещё 4 513 человек. Фото: Галина Соловьёва

За прошедшие 24 часа на Среднем Урале выявили 1 101 нового пациента с коронавирусом. Из них госпитализировано было только 119 человек.

По данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом, от болезни на Среднем Урале вылечились ещё 4 513 человек. Всего в регионе зарегистрировано 320 733 случая выздоровления от коронавируса. При этом на лечении остаются 89 329 человек.

Также за прошедшие сутки подтвердили 10 летальных исходов от ковида. За всё время пандемии опасная инфекция унесла жизни 10 536 свердловчан.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в Свердловской области — 420 598.

Отметим, что вчера на Среднем Урале было выявлено 1 164 новых пациентов с ковидом.