Коронавирусом в России заразились ещё 24 072 человека

В сумме на территории страны было выявлено 17 739 462 случая ковида. Фото: Галина Соловьёва

Официальную статистику заболеваемости коронавирусом в России пополнили за сутки 24 072 человека. В сумме на территории страны было выявлено 17 739 462 случая ковида.

За минувшие сутки в Москве подтвердили 925 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 1 145, а в Московской области — 589. Отметим, что в Свердловской области был выявлен 1 101 новый пациент.

Побороть коронавирус смогли ещё 60 933 человека, а общее число случаев выздоровления составляет 16 606 691. При этом за сутки было госпитализировано 4 275 человек с COVID-19.

Также за день было подтверждено 395 случаев смерти пациентов, подхвативших ковид. За всё время пандемии от последствий и осложнений инфекции скончались 367 013 жителей России.

Напомним, что вчера коронавирус в России подтвердили у 25 382 человек.