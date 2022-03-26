Свердловский Роспотребнадзор частично отменил антиковидные меры в детсадах и школах

Теперь требование, чтобы за каждым классом был закреплён отдельный кабинет, отменяется. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи со снижением заболеваемости коронавирусом внесло изменения в санитарно-эпидемиологические требования к организации работы в школах и детсадах. Теперь разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, а требование, чтобы за каждым классом был закреплён отдельный кабинет, отменяется.

Обновлённый документ отменяет требования по соблюдению социальной дистанции не менее 1,5 метров в местах проведения аттестации, по организации разного начала уроков и перемен для минимизации контактов учеников, а также отменяется требование предъявлять медицинскую справку при посещении организации, если ребёнок контактировал с больным ковидом.

Разрешается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в детсадах и школах, родителям позволено посещать эти организации при условии соблюдения масочного режима и наличии справки о вакцинации или перенесённой болезни.

Увеличивается загрузка летних лагерей до 100% от проектной вместимости. При этом необходимость тестировать персонал летних оздоровительных организаций на COVID-19 всё ещё остаётся. Это же касается и противоэпидемических мероприятий, вроде генеральной уборки перед открытием, проветривания помещений и ношения масок персоналом пищеблоков.

Документ вступает в силу с 26 марта, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.