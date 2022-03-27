В Свердловской области за сутки выявили 1 081 случай COVID-19

Ещё 1 081 случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 421 679.
Выздоровели за всё время 324 849 свердловчан, в том числе 4 116 – за последние сутки. Госпитализированы ещё 38 человек.
С начала пандемии скончались 10 544 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 1 101 новом случае COVID-19.
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