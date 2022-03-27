Коронавирус выявили ещё у 23 280 россиян

Накануне коронавирус подтвердили у 24 072 человек. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России выявили у 23 280 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 762 742.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 47 540 человек. За сутки скончались 338 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 2 203 россиян.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.

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