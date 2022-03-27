Кабмин РФ выделит 8,2 млрд рублей на реабилитационное оборудование в регионах

В России продолжается работа над повышением доступности медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, операций и травм. Фото: Павел Ворожцов

В регионах России за 2022-2024 годы планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. В текущем году на эти цели в федеральном бюджете заложено 8,2 млрд рублей.

Правила предоставления и распределения этих средств утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин. Как говорится в документе, размещённом на сайте кабмина, контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляется Минздравом РФ и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

В пояснительной записке уточняется, что работа по обновлению медоборудования будет вестись в рамках нового федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Он входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.

Напомним, ранее о необходимости совершенствования системы медицинской реабилитации в России заявлял глава государства Владимир Путин. Тогда же Правительству было поручено разработать программу развития медицинской реабилитации до 2026 года и выделить на эти цели 100 млрд рублей.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области появится кластер по реабилитации переболевших коронавирусом и другими заболеваниями. Он усилит комплексный подход к сбережению здоровья свердловчан, реализуемый по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Подробнее об этом читайте тут.