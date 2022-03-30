Свердловчан призвали не покупать лекарства с рук

Частное лицо не может гарантировать, что в упаковке находится нужное вам лекарство. Фото: Павел Ворожцов

Жителей Свердловской области предостерегли от приобретения лекарств с рук через социальные сети или объявления в соседских чатах. Такие покупки опасны для здоровья.

Об этом заявил директор ГАУ СО "Фармация" Андрей Герстнер. Он предположил, что закупленные на волне ажиотажного спроса лекарственные препараты свердловчане будут распродавать.

"Но надо учесть, что все лекарства имеют не только сроки хранения, но и температурные условия хранения. Поручиться за то, что препарат хранился в необходимых именно ему условиях, частное лицо не сможет. Также никто не может вам гарантировать, что в упаковке находится именно это лекарство. Это просто опасно для вашего здоровья", — сказал Андрей Герстнер.

Специалист призвал при необходимости обращаться в аптеки, где даже при отсутствии необходимого лекарства фармацевт сможет посоветовать что-то другое.

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