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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 марта 2022, 15:27

В Свердловской области выявлено 815 случаев коронавируса за сутки

Мужчина в маске

Всего в регионе зарегистрировано 424 359 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За прошедшие 24 часа свердловские медики лабораторно подтвердили 815 новых случаев заболевания ковидом. Доставлено в больницу 157 человек.

Ещё 5 216 пациентов смогли победить коронавирусную инфекцию. Общее число зарегистрированных случаев выздоровления от ковида в регионе составляет 338 024. На лечении остаются почти 76 тыс. человек.

Также федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает о 6 летальных исходах на Среднем Урале. За всё время пандемии от ковида скончались 10 567 свердловчан.

Всего в регионе зарегистрировано 424 359 случаев заражения коронавирусом. Напомним, днём ранее в Свердловской области COVID-19 подтвердили у 917 пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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