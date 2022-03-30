Коронавирусом заразились ещё 20 145 россиян

Общее число случаев выздоровления от коронавируса составляет 16 788 291. Фото: Галина Соловьёва

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал ещё 20 145 случаев заражения по всей стране. При этом выздоровело за сутки почти в 2,5 раза больше россиян.

В Москве за минувший день подтвердили 1 165 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге — 1 084, а в Московской области — 414. На Среднем Урале было выявлено 815 новых пациентов с коронавирусом.

За день было госпитализировано 4 299 человек, при этом выздоровели 51 085 россиян. Общее число случаев выздоровления от коронавируса составляет 16 788 291.

Кроме того, от ковида скончались ещё 352 человека. В сумме по стране подтверждено 368 377 летальных исходов.

За всё время пандемии в России зарегистрировано 17 823 648 случаев заболевания коронавирусом. Из них 19 660 было выявлено сутками ранее.