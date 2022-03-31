В Свердловской области за сутки выявили 802 случая COVID-19

Сутками ранее стало известно о 815 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 802 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 425 161.

Выздоровели за всё время 343 226 свердловчан, в том числе 5 202 – за последние сутки. Госпитализированы ещё 108 человек.

С начала пандемии скончались 10 573 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 6 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 815 новых случаях COVID-19.