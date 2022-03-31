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31 марта 2022, 13:07

В России выявили менее 20 тысяч новых случаев COVID-19

тест на коронавирус

За последние сутки проведено 252 тысячи тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки коронавирус в России выявили у 19 277 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 842 925.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 50 496 человек. За сутки скончались 345 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 3 855 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 284,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 252 тысячи тестов на коронавирус.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.

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