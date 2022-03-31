Михаил Мишустин включил в перечень жизненно важных препаратов лекарство от COVID-19

Стоимость лекарств из этого перечня регулируется государством. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В список, в частности, включён препарат молнупиравир, применяемый для лечения пациентов с коронавирусом.

Кроме того, в ЖНВЛП включены три дополнительные лекарственные формы для противовирусного препарата фавипиравир – концентрат, порошок и лиофилизат. Документ о расширении перечня жизненно важных лекарств опубликован на сайте кабмина.

Стоимость лекарств из этого перечня регулируется государством. Препараты, включённые в ЖНВЛП, применяются для лечения граждан в рамках госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Также эти лекарства бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача.

"Чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов", – отмечается на сайте Правительства.

Напомним, 22 марта Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, направленный на упрощение вывода медикаментов на рынок и снижение негативного влияния на лекарственное обеспечение россиян в условиях санкций.

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