В Свердловской области усилили контроль за продажей лекарств через интернет

Фармпрепараты, приобретённые с рук, могут быть небезопасными. Фото: Алексей Кунилов

Росздравнадзор по Свердловской области усилил контроль над продажей лекарственных препаратов через социальные сети и маркетплейсы. Ведомство имеет полномочия блокировать интернет-ресурсы за нарушение закона.

Дистанционная продажа лекарственных препаратов с последующей их доставкой к заказчику домой допускается только тем аптечным организациям, которые имеют специальное разрешение. В Свердловской области таких семь, – сообщает региональный Росздравнадзор.

По данным ведомства, в 2022 году на Урале выявили 60 фактов незаконной продажи лекарств через интернет. В Росздравнадзоре также предупреждают, что фармпрепараты, приобретённые с рук, могут быть небезопасными. Например, из-за нарушений условий хранения. При этом дистанционная продажа рецептурных препаратов запрещена совсем. Наряду с этим, при отсутствии нужных лекарств в момент обращения в аптеку, есть возможность передать рецепт на отложенное обслуживание.

Также Росздравнадзор усилил контроль за правилами отпуска лекарственных препаратов, в том числе ведения журналов рецептов, принятых на отложенное обслуживание в аптечных организациях региона.

Напомним, жителей Свердловской области предостерегли от приобретения лекарств с рук через социальные сети или объявления в соседских чатах. Такие покупки опасны для здоровья.