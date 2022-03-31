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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 марта 2022, 18:01

Руководители свердловских больниц ответят на вопросы жителей в Telegram

  Юлия Пастух
Telegram

Представители медорганизаций ответят в течение двух часов. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области созданы медицинские чаты в мессенджере Telegram – руководители больниц и их представители будут отвечать там на вопросы жителей региона.

Чаты созданы в каждом административном округе Свердловской области и будут работать с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно.

Отвечать на вопросы о медобслуживании представители больниц начнут с 1 апреля. Ответ должен прийти в течение двух часов. При этом назначение лечения и медицинские советы в чате получить будет нельзя.

Основные вопросы в чатах – это проблемы с вызовом врача на дом, очереди в поликлиниках, запись на обследование и тестирование, ответы и разъяснения нормативных документов и другое. Не рассматриваются там: постановка диагноза, назначение терапии, стоимость лекарственных препаратов и платных услуг, работа скорой помощи, вопросы госпитализации, пояснили в областном Минздраве.

Сотрудники министерства также предостерегли граждан от размещения в ленте чата своих персональных данных. Последние рекомендовано высылать в личные сообщения представителю медучреждения, ответившему на обращение в ленте чата. 

Ссылки на медицинские чаты по округам можно посмотреть здесь.

Областная газета Свердловской области

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