На Среднем Урале зарегистрировали ещё 801 пациента с коронавирусом

Побороть инфекцию смогли ещё 5 210 человек. Фото: Галина Соловьёва

За прошедшие 24 часа в Свердловской области лабораторно подтвердили 801 новый случай заражения коронавирусом. При этом побороть инфекцию смогли ещё 5 210 человек.

С ковидом за минувшие сутки госпитализировали 149 свердловчан. Остальные заражённые находятся на самоизоляции. Всего на лечении остаются 66 946 жителей региона.

Региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 зафиксировал ещё 7 смертей пациентов, подхвативших инфекцию. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 10 580 свердловчан.

На сегодняшний день суммарное число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом составляет 425 962. Из них 348 436 закончились выздоровлением.

Напомним, днём ранее в Свердловской области было выявлено 802 новых пациента с COVID-19.