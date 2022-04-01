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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 апреля 2022, 14:38

В России выявили 19 164 пациента с коронавирусом за минувшие сутки

Люди в масках

В Москве выявлено 1 038 заражённых. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в России коронавирусом заболели ещё 19 164 человека. Суммарное количество случаев заболевания ковидом в стране на сегодняшний день составляет 17 862 089.

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Москве выявлено 1 038 заражённых, в Санкт-Петербурге – 958, а в Московской области – 559. Добавим, что в Свердловской области за последние сутки подтвердили 801 случай ковида.

Госпитализировано ещё 3 754 россиянина с коронавирусом. При этом выздоровело за минувший день почти 46 тыс. человек. За всё время пандемии вылечиться от болезни удалось 16 884 785 россиянам.

Кроме того, оперштаб подтвердил ещё 342 летальных исхода. В сумме от коронавируса в стране скончались 369 064 жителей России.

Напомним, днём ранее по стране было выявлено 19 277 новых пациентов с COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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