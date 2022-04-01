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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 апреля 2022, 15:05

Названы две причины, по которым в Свердловской области не отменяют масочный режим

Люди в масках в трамвае

Павел Креков заявил, что снятие оставшегося ковидного ограничения сейчас нецелесообразно. Фото: Галина Соловьёва

Власти Свердловской области не собираются отменять масочный режим. На это есть две основные причины, о которых сегодня рассказал замгубернатора Павел Креков.

Первая – это то, что суточное число заразившихся коронавирусом остаётся высоким (около 800) при том, что наблюдается снижение заболеваемости. Напомним, что сегодня стало известно о 801 новом ковид-пациенте.

Вторая причина – это транзитные угрозы. "Мы видим окружающие государства, например Вьетнам, Китай, Тайланд, в том числе связанные с потоками российских туристов. Коронавирус там достаточно распространён. Это создаёт риски для нашего региона как транзитного", – рассказал в ходе брифинга Павел Креков.

Он подчеркнул, что снятие оставшегося ковидного ограничения сейчас нецелесообразно. Принимая решения в дальнейшем, свердловские власти также будут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора.

Замглавы региона отметил и другие моменты об эпидситуации на Среднем Урале. Среди них:

  • регион находится в зоне снижения заболеваемости COVID-19. Это совпадает с уменьшением количества заболевших ОРВИ. Кроме того, практически не фиксируется заболеваемость классическим гриппом;
  • большинство больных коронавирусом переносят заболевание в лёгкой форме;
  • в Свердловской области сокращено ещё 150 коек. Сейчас их количество для заболевших ковидом – самое низкое за всё время пандемии. Имеется почти 20%-ный запас.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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