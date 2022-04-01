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1 апреля 2022, 15:32

Свердловская область получила 8 млрд рублей на создание запаса лекарств

Лекарства

Заявки на получение средств направили 142 медучреждения. Фото: Павел Ворожцов

В Территориальный фонд ОМС Свердловской области досрочно поступили 8 млрд рублей, которые будут потрачены на создание запаса лекарственных препаратов в больницах, расходных материалов и медицинских инструментов. Заявки на получение средств направили 142 медучреждения.

Больше всего денег получат Свердловский областной онкодиспансер, Екатеринбургская ЦГБ № 24 и областные межмуниципальные центры. Это поможет онкоцентру закрыть счета за таргетные химиопрепараты, а ЦГБ № 24 – рассчитаться за дорогие импортные антибиотики и реагенты для лабораторной диагностики.

"Мы оперативно собрали информацию о потребности больниц и готовы перечислить им всю необходимую сумму. Эта мера позволит клиникам оперативно рассчитаться с поставщиками и сформировать запас необходимых лекарств и расходных материалов", – заявил директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин.

В Краснотурьинске врачи местной городской больницы ожидают поступление коронарных стентов для лечения стенокардии и последствий инфаркта миокарда. Главврач больницы Андрей Мальков сказал, что часть имплантов, которые поступят по новым контрактам, будут российского производства. По мнению его коллег, отечественные стенты ни в чём не уступают западным аналогам. В 2022 году Краснотурьинская городская больница планирует провести около 600 стентирований, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Региональный министр здравоохранения Андрей Карлов отметил, что досрочное поступление средств позволит обеспечить бесперебойную работу больниц в условиях санкций и нарушенных логистических цепочек.

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Областная газета Свердловской области

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