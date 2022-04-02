За сутки в Свердловской области выявили 768 случаев коронавируса

Выздоровели за всё время более 350 тысяч свердловчан. Фото: Полина Зиновьева

Ещё 768 случаев ковида выявили в Свердловской области, по данным на 2 апреля. Общее число инфицированных свердловчан составляет 426,7 тысячи.

Выздоровели за всё время более 350 тысяч свердловчан, в том числе около 5000 человек — за последние сутки. Скончались около 10,6 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 6 летальных исходов.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+380), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Ачита, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Гаринского, Горноуральского городских округов, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, поселка Малышева, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Ррефтинского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысерти и Сысертского района, Тавдинского городского округа, Таборинского района, Талицкого, Тугулымского, Туринского, Шалинского городских округов, городском округе Уральский. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 426 730", — сообщили в региональном оперштабе.

Накануне стало известно о 801 новом случае.

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