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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 апреля 2022, 10:59

Екатеринбург присоединился к Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни"

ЦПКиО имени Маяковского

В Екатеринбурге мероприятие проходит в ЦПКиО имени Маяковского. Фото: Наталия Самойлова

В эти минуты в ЦПКиО Екатеринбурга проходит этап всероссийской акции "10 000 шагов к жизни". Мероприятие призвано повысить физическую активность населения.

Перед стартом представители Свердловской областной Федерации северной ходьбы подготовили участников, проведя с ними инструктаж и кардиозарядку. Все желающие также смогли проверить артериальное давление и пульс в "палатках здоровья".

Фото: Наталия Самойлова

Ранее в региональном департаменте информполитики сообщали, что в акции примут участие известные спортсмены и блогеры уральской столицы – в том числе чемпионка мира и призёр Олимпийских игр, бегунья Ольга Котлярова, призёр Олимпийских игр, лыжник Иван Алыпов и блогер, пропагандирующий основы здорового образа жизни, Яна Хуснутдинова.

Кстати, присоединиться к мероприятию могут все желающие. Организаторы акции – Лига здоровья нации – запустили челлендж. Для участия в нём необходимо пройти 10 000 шагов и более, выложить результат своего шагомера в группу ВК, а также отметить "диванных" друзей с призывом: "Я прошёл 10 000 шагов, а Ты?".

Областная газета Свердловской области

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