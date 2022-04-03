Екатеринбург присоединился к Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни"

В Екатеринбурге мероприятие проходит в ЦПКиО имени Маяковского. Фото: Наталия Самойлова

В эти минуты в ЦПКиО Екатеринбурга проходит этап всероссийской акции "10 000 шагов к жизни". Мероприятие призвано повысить физическую активность населения.

Перед стартом представители Свердловской областной Федерации северной ходьбы подготовили участников, проведя с ними инструктаж и кардиозарядку. Все желающие также смогли проверить артериальное давление и пульс в "палатках здоровья".

Фото: Наталия Самойлова

Ранее в региональном департаменте информполитики сообщали, что в акции примут участие известные спортсмены и блогеры уральской столицы – в том числе чемпионка мира и призёр Олимпийских игр, бегунья Ольга Котлярова, призёр Олимпийских игр, лыжник Иван Алыпов и блогер, пропагандирующий основы здорового образа жизни, Яна Хуснутдинова.

Кстати, присоединиться к мероприятию могут все желающие. Организаторы акции – Лига здоровья нации – запустили челлендж. Для участия в нём необходимо пройти 10 000 шагов и более, выложить результат своего шагомера в группу ВК, а также отметить "диванных" друзей с призывом: "Я прошёл 10 000 шагов, а Ты?".