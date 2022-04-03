В России коронавирус подтвердили ещё у 16 828 человек

На сегодняшний день проведено свыше 285,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России выявили у 16 828 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 896 866.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 35 695 человек. За сутки скончались 304 ковид-пациента. Госпитализирован за последние 24 часа 1 981 россиянин.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 285,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 206 тысяч тестов на коронавирус.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.