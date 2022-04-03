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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 апреля 2022, 13:15

В Свердловской области за сутки выявили 757 случаев COVID-19

коронавирус

В России коронавирус за сутки подтвердили у 16 828 граждан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 757 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 427 487.

Выздоровели за всё время 358 864 свердловчанина, в том числе 5 213 – за последние сутки. Госпитализированы ещё 43 человека.

С начала пандемии скончались 10 594 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 768 новых случаях COVID-19.

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