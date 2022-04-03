В Свердловской области за сутки выявили 757 случаев COVID-19

Ещё 757 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 427 487.
Выздоровели за всё время 358 864 свердловчанина, в том числе 5 213 – за последние сутки. Госпитализированы ещё 43 человека.
С начала пандемии скончались 10 594 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 768 новых случаях COVID-19.
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