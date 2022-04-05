За сутки в Свердловской области выявили 705 случаев коронавируса

Выздоровели за всё время около 370 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 705 случаев ковида выявили в Свердловской области, по данным на 5 апреля. Общее число инфицированных свердловчан составляет почти 429 тысяч.

Выздоровели за всё время около 370 тысяч свердловчан, в том числе более 5 000 человек – за последние сутки. Скончались около 10,6 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 5 летальных исходов.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+349), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Гаринского и Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Таборинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 428 914", – рассказали в региональном оперштабе.

Накануне стало известно о 722 новых случаях.

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