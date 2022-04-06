На Среднем Урале за сутки зарегистрировали 692 случая коронавируса

Выздоровели от коронавируса ещё 5 612 свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

За прошедшие 24 часа в Свердловской области лабораторно подтверждено 692 новых пациента с коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 429 606 случаев заражения.

По данным регионального оперштаба по борьбе с ковидом, выздоровели от коронавируса ещё 5 612 свердловчан. Общее число зафиксированных случаев выздоровления от COVID-19 составляет 374 795.

При этом за сутки был госпитализирован 101 человек, скончалось 5 пациентов. За всё время пандемии COVID-19 унёс жизни 10 611 свердловчан.

Отметим, что на лечении остаются 44 200 жителей Среднего Урала. Сутками ранее ковид подтвердили у 705 свердловчан.