На Среднем Урале за сутки зарегистрировали 692 случая коронавируса

За прошедшие 24 часа в Свердловской области лабораторно подтверждено 692 новых пациента с коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 429 606 случаев заражения.
По данным регионального оперштаба по борьбе с ковидом, выздоровели от коронавируса ещё 5 612 свердловчан. Общее число зафиксированных случаев выздоровления от COVID-19 составляет 374 795.
При этом за сутки был госпитализирован 101 человек, скончалось 5 пациентов. За всё время пандемии COVID-19 унёс жизни 10 611 свердловчан.
Отметим, что на лечении остаются 44 200 жителей Среднего Урала. Сутками ранее ковид подтвердили у 705 свердловчан.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале