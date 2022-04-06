Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 апреля 2022, 14:38

На Среднем Урале за сутки зарегистрировали 692 случая коронавируса

Девушка в маске

Выздоровели от коронавируса ещё 5 612 свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

За прошедшие 24 часа в Свердловской области лабораторно подтверждено 692 новых пациента с коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 429 606 случаев заражения.

По данным регионального оперштаба по борьбе с ковидом, выздоровели от коронавируса ещё 5 612 свердловчан. Общее число зафиксированных случаев выздоровления от COVID-19 составляет 374 795.

При этом за сутки был госпитализирован 101 человек, скончалось 5 пациентов. За всё время пандемии COVID-19 унёс жизни 10 611 свердловчан.

Отметим, что на лечении остаются 44 200 жителей Среднего Урала. Сутками ранее ковид подтвердили у 705 свердловчан.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.04.2022, 17:17 / Общество
Правительство РФ вводит упрощённый порядок признания зарубежных дипломов об образовании
06.04.2022, 16:40 / Общество
Госдума РФ приняла закон о наказании за сравнение СССР с нацистской Германией
06.04.2022, 16:31 / Общество
Майские праздники в России хотят продлить до 10 дней
06.04.2022, 16:05 / Общество
Поклонник лотерей из Свердловской области впервые выиграл крупный приз
06.04.2022, 15:16 / Общество
Умер Владимир Жириновский