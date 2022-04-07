В Свердловской области за сутки выявили 684 случая коронавируса

Выздоровели за всё время около 380 тысяч свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 684 случая ковида выявили в Свердловской области, по данным на 7 апреля. Общее число инфицированных свердловчан перевалило за 430 тысяч.

Выздоровели за всё время около 380 тысяч свердловчан, в том числе более 5,8 тысячи человек – за последние сутки. Скончались около 10,6 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 7 летальных исходов.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+339), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского ГО, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Гаринского и Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижнетуринского ГО, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, Тугулымского и Туринского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 430 290", - сообщили в региональном оперштабе.

Накануне стало известно о 692 новых случаях.

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