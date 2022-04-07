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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 апреля 2022, 13:26

Ещё 14,3 тысячи россиян заразились коронавирусом

Люди в масках сидят на улице

В стране проведено свыше 286,1 млн лабораторных исследований на ковид. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 14 335 человек. Суммарное количество зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии составляет почти 17,9 миллиона.

Госпитализированы 2 612 россиян, что на 29,7% меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 35,3 тысячи человек. За сутки скончались 287 ковид-пациентов.

Свердловская область с 684 новыми случаями занимает третье место по числу заразившихся за сутки после Москвы и Санкт-Петербурга.

Накануне в России выявили 14,7 тысячи заразившихся.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 286,1 млн лабораторных исследований на ковид, в том числе 241 тысяча — за последние сутки.

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