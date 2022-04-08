Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот

Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов. Фото: Галина Соловьёва

Назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот. При этом доступна она будет, только когда появятся одноразовые насадки для её введения.

Вопрос их производства и поставок прорабатывается, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V", – сказал он.

Напомним, в начале апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19. Препарат разрешён всем в возрасте 18 лет и старше, если у них нет гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжёлых аллергических реакций, ОРВИ. При беременности и в период грудного вскармливания назальная вакцина рекомендована только в тех случаях, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск с 22-й недели.

Добавим, в конце 2021 года президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что испытал на себе назальную вакцину. После того как у него опустился титр антител, специалисты рекомендовали ему пройти процедуру ревакцинации.