Свердловские врачи имплантировали подростку устройство, подавляющее боль

У пациента был хронический болевой синдром, появившийся после тяжелой травмы. Фото: Станислав Богомолов

Нейрохирурги Областной детской клинической больницы установили 16-летней пациентке имплант, который подавляет боль.

У подростка был хронический болевой синдром, появившийся после тяжелой травмы. И его было невозможно контролировать обезболивающими препаратами, отчего снижалось качество жизни, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Малоинвазивную операцию быстро провели через небольшие надрезы в районе установки устройства, что обеспечило комфорт в постоперационном периоде и хороший косметический эффект.

"По сути боль — это информация о том, что у нас что-то неисправно. От повреждённой части тела, в виде электрического импульса, эта информация поступает в мозг по нервам. Именно с этим самым импульсом работают специалисты и используют технологии, которые позволяют его не пропустить дальше и тем самым подавить болевой сигнал", — рассказал специалист нейрохирургического отделения ОДКБ Всеволод Репин.

По словам заместителя главного врача по хирургии ОДКБ Юрия Баранова, возможность подавлять патологический очаг и тем самым уменьшить страдания пациента — это та категория операций, которые не всегда излечивают, но за счёт современных технологий позволяют создавать более комфортные условия для жизни и социальной адаптации.