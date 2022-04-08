В России коронавирус подтвердили ещё у 14 311 человек

За последние сутки проведено 242 тысячи тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России выявили у 14 311 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 969 431.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 37 684 человека. За сутки скончались 280 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 3 627 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 286,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 242 тысячи тестов на коронавирус.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам 122 или 8 800 2000-112.