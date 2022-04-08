В Свердловской области за сутки выявили 681 случай COVID-19

Ещё 681 случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 430 971.
Выздоровели за всё время 386 606 свердловчан, в том числе 5 984 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 113 человек.
С начала пандемии скончались 10 622 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 4 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 684 новых случаях COVID-19.
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