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8 апреля 2022, 13:09

В Свердловской области за сутки выявили 681 случай COVID-19

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 684 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 681 случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 430 971.

Выздоровели за всё время 386 606 свердловчан, в том числе 5 984 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 113 человек.

С начала пандемии скончались 10 622 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 4 летальных исхода, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 684 новых случаях COVID-19.

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