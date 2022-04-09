В Свердловской области за сутки выявили 672 случая COVID-19

Сутками ранее стало известно о 681 новых случаях COVID-19 в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 672 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 431 643.

Выздоровели за всё время 392 719 свердловчан, в том числе 6 113 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 67 человек.

С начала пандемии скончались 10 629 граждан с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 7 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 681 новых случаях COVID-19.