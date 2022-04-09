В России за сутки выявили 13 573 новых случая COVID-19, умерли 288 человек

Всего выздоровели и выписались из больниц 17 183 730 человек. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России выявили у 13 573 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 983 004.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 40 100 человек. За сутки скончались 288 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 3 353 россиянина.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам 122 или 8 800 2000-112.