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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 апреля 2022, 13:15

В России за сутки выявили 13 573 новых случая COVID-19, умерли 288 человек

коронавирус

Всего выздоровели и выписались из больниц 17 183 730 человек. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России выявили у 13 573 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 983 004.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 40 100 человек. За сутки скончались 288 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 3 353 россиянина.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам 122 или 8 800 2000-112.

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Областная газета Свердловской области

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