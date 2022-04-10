Кабмин РФ направит почти 400 млн рублей на выпуск препарата от ковида "МИР 19"

Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании запуска производства препарата от коронавируса "МИР 19". Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании запуска производства препарата от коронавируса "МИР 19". На эти цели правительство выделит 387 млн рублей.

Средства получит производитель препарата — научный центр "Институт иммунологии". Деньги пойдут, в том числе, на модернизацию и покупку необходимого оборудования.

"Технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты. Это особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса", — говорится в сообщении на сайте Правительства России.

Минздрав РФ зарегистрировал "МИР 19" в декабре прошлого года. Препарат показал свою эффективность в борьбе со всеми известными на сегодняшний день штаммами коронавируса, включая "дельта" и "омикрон".

Добавим, что 8 апреля в гражданский оборот вышла назальная вакцина от COVID-19, однако она станет доступна только после появления одноразовых насадок для её введения. Вопрос их производства и поставок прорабатывается Минздравом РФ и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.