Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 апреля 2022, 13:47

На Среднем Урале подтвердили ещё 660 пациентов с коронавирусом

Мужчина в маске

На сегодняшний день коронавирусом болеют 22 742 жителя Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 660 новых пациентов с коронавирусом. Суммарное число заболевших в регионе составляет 432 303 человека.

Победить коронавирусную инфекцию смогли ещё 6 207 свердловчан, а за всё время пандемии выздоровлением закончились 398 926 случаев заболевания. При этом за последние сутки были госпитализированы 23 человека. На сегодняшний день коронавирусом болеют 22 742 жителя Свердловской области.

Кроме того, было зафиксировано ещё 6 смертей от COVID-19. С начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 10 635 свердловчан.

Напомним, что сутками ранее в регионе было зарегистрировано 672 случая заражения ковидом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.04.2022, 18:02 / Общество
Преподаватель Уральского института управления считает, что санкции против России не отражают интересы всего мирового сообщества
10.04.2022, 17:47 / Общество
В Свердловской области ожидается потепление до +14 °С
10.04.2022, 16:36 / Общество
Ветераны ЗАТО Свободный поддерживают искоренение фашизма на Украине
10.04.2022, 16:27 / Спорт
"Урал" с минимальным счётом уступил "Крыльям Советов"
10.04.2022, 15:10 / Общество
ФАС РФ выступила против инициативы Минтранса ввести лимит на число автомобилей такси в регионах