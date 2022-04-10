На Среднем Урале подтвердили ещё 660 пациентов с коронавирусом

На сегодняшний день коронавирусом болеют 22 742 жителя Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 660 новых пациентов с коронавирусом. Суммарное число заболевших в регионе составляет 432 303 человека.

Победить коронавирусную инфекцию смогли ещё 6 207 свердловчан, а за всё время пандемии выздоровлением закончились 398 926 случаев заболевания. При этом за последние сутки были госпитализированы 23 человека. На сегодняшний день коронавирусом болеют 22 742 жителя Свердловской области.

Кроме того, было зафиксировано ещё 6 смертей от COVID-19. С начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 10 635 свердловчан.

Напомним, что сутками ранее в регионе было зарегистрировано 672 случая заражения ковидом.