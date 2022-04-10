В России зарегистрировали 13 056 новых случаев COVID-19

В Москве было выявлено 742 новых пациента, в Санкт-Петербурге — 617, а в Московской области — 447. Фото: Галина Соловьёва

В официальную коронавирусную статистику заболеваемости попали ещё 13 056 жителей России. При этом за сутки вылечились от ковида в два раза больше людей — 29 372 человека.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве было выявлено 742 новых пациента, в Санкт-Петербурге — 617, а в Московской области — 447. Добавим, что в Свердловской области, которая находится на втором месте в списке регионов России с наибольшей суточной заболеваемостью, было выявлено 660 новых пациентов.

Госпитализировано с ковидом за минувший день 1 457 россиян. Суммарное количество случаев заражения коронавирусом приближается к 18 миллионам и составляет на сегодняшний день 17 996 060. При этом 17 213 102 из них закончились выздоровлением.

371 716 человек, подхвативших коронавирус, не смогли справиться с болезнью. Только за последние 24 часа от ковида скончались 259 человек.

Напомним, что днём ранее в России было выявлено 13 573 новых случая COVID-19.