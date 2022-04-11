В России на 25,4% снизился показатель заболеваемости COVID-19

За последние 24 часа в России госпитализировано 1 390 человек, что на 4,6% меньше по сравнению с количеством заболевших 10 апреля.
Выявленных случаев коронавируса в России за сутки 11 855.
26 755 человек были выписаны из медучреждений, что на 8,9% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 248 заражённых скончались, передаёт оперштаб.
Показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 65,24 и снизился на 25,4% по сравнению с предыдущей неделей.
Напомним, вчера в России зарегистрировали 13 056 новых случаев COVID-19.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией