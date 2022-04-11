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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 апреля 2022, 15:07

В России на 25,4% снизился показатель заболеваемости COVID-19

  Юлия Пастух
Медкабинет.

26 755 человек были выписаны из медучреждений. Фото: Галина Соловьева

За последние 24 часа в России госпитализировано 1 390 человек, что на 4,6% меньше по сравнению с количеством заболевших 10 апреля.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки 11 855. 

26 755 человек были выписаны из медучреждений, что на 8,9% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 248 заражённых скончались, передаёт оперштаб.

Показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 65,24 и снизился на 25,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 13 056 новых случаев COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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