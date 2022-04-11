Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
11 апреля 2022, 16:21

На Урал завезли 6 тонн заражённых апельсинов из Африки

  Юлия Пастух
Апельсин на тарелке.

Фрукты заражены некарантинной жёлтой померанцевой щитовкой. Фото: Дарья Белоусова

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в регионе крупную партию апельсинов, заражённых некарантинной жёлтой померанцевой щитовкой.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, завезены были 3 тонны марокканских и 3 тонны египетских апельсинов, поражённые вредителем. Однако серьёзной опасности для человека фрукты не представляют, необходимо лишь тщательно вымыть их перед употреблением.

Специалисты также отметили, жёлтая щитовка — опасный вредитель цитрусовых на черноморском побережье Кавказа и в Калифорнии. Её родина — Юго-Восточная Азия. Живёт щитовка на листьях цитрусовых деревьев, преимущественно на нижней поверхности, и на плодах. Вызывает опадение листьев, плоды теряют вкусовые качества, нередко опадают до созревания, часто засыхают. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.04.2022, 21:28 / Политика
Свердловские единороссы рассказали о сотрудничестве с Правительством при реализации соцпрограмм
11.04.2022, 20:49 / Культура
Евгений Куйвашев наградил свердловских деятелей культуры за достижения в области литературы и искусства
11.04.2022, 19:42 / Общество
Два парка Екатеринбурга закроют на просушку
11.04.2022, 18:21 / Общество
На Среднем Урале запустили производство офсетной бумаги
11.04.2022, 18:11 / Общество
Выход россиян в открытый космос состоится 18 апреля