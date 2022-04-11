На Урал завезли 6 тонн заражённых апельсинов из Африки

Фрукты заражены некарантинной жёлтой померанцевой щитовкой. Фото: Дарья Белоусова

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в регионе крупную партию апельсинов, заражённых некарантинной жёлтой померанцевой щитовкой.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, завезены были 3 тонны марокканских и 3 тонны египетских апельсинов, поражённые вредителем. Однако серьёзной опасности для человека фрукты не представляют, необходимо лишь тщательно вымыть их перед употреблением.

Специалисты также отметили, жёлтая щитовка — опасный вредитель цитрусовых на черноморском побережье Кавказа и в Калифорнии. Её родина — Юго-Восточная Азия. Живёт щитовка на листьях цитрусовых деревьев, преимущественно на нижней поверхности, и на плодах. Вызывает опадение листьев, плоды теряют вкусовые качества, нередко опадают до созревания, часто засыхают.