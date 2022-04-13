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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 апреля 2022, 13:36

Свердловские врачи помогли стать мамой женщине с трансплантированной почкой

  Юлия Пастух
Женщина в роддоме

Роды прошли успешно. На свет появился здоровый ребёнок весом 2,6 кг. Фото: Галина Соловьёва

В Областном перинатальном центре Екатеринбурга родила женщина, которой 3 года назад провели операцию по пересадке почки. Это второй подобный случай в практике свердловских медиков.

Женщина готовилась к беременности под наблюдением врачей ГКБ № 40, итоговое решение принимал консилиум, в котором приняла участие главный трансплантолог Уральского федерального округа Наталия Климушева. Роды прошли успешно. На свет появился здоровый ребёнок весом 2,6 кг.

"Лучше всего планировать беременность в течение первых пяти лет после трансплантации. Поскольку вероятность благоприятного исхода беременности у пациенток с хорошо функционирующим трансплантатом гораздо выше", — пояснила главный внештатный специалист свердловского Минздрава по оперативной нефрологии Елена Борецкая.

При этом, по словам врачей, беременность у женщин с пересаженной почкой чревата осложнениями, такими, как высокое артериальное давление и развитие отёков, а у женщин в положении есть ограничения к приёму некоторых лекарств.

Как отметили в ОДКБ, случаев, когда женщина с пересаженной почкой становится мамой, в практике российских акушеров всего около 200. Для Областного перинатального центра, за его 10 лет работы, этот случай второй. Первые подобные роды прошли осенью 2014 года. 

Областная газета Свердловской области

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