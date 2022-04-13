За сутки в России выявили 11 754 заболевших коронавирусом

На сегодняшний день проведено свыше 287,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки коронавирус в России выявили у 11 754 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 18 030 579.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 28 135 человек. За сутки скончались 267 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 3 297 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 287,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 172 тысячи тестов на коронавирус.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг и по телефонам 122 или 8 800 2000-112.