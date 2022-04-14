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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 апреля 2022, 13:48

За сутки в Свердловской области выявили 612 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Медик.

Более 1,4 тысячи человек за указанный период выздоровели. Фото: Павел Ворожцов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области ещё у 612 человек подтвердили коронавирус.

Более 1,4 тысячи человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 80 человек с COVID-19, а 5 человек скончались.

Стоит отметить, в целом по стране за минувшие сутки выявили 11 348 случаев инфицирования.

Сутками ранее стало известно о 629 новых случаях COVID-19 в регионе.

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Областная газета Свердловской области

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