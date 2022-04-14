За сутки в Свердловской области выявили 612 случаев COVID-19

Более 1,4 тысячи человек за указанный период выздоровели. Фото: Павел Ворожцов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области ещё у 612 человек подтвердили коронавирус.

Более 1,4 тысячи человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 80 человек с COVID-19, а 5 человек скончались.

Стоит отметить, в целом по стране за минувшие сутки выявили 11 348 случаев инфицирования.

Сутками ранее стало известно о 629 новых случаях COVID-19 в регионе.