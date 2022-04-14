За сутки в Свердловской области выявили 612 случаев COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области ещё у 612 человек подтвердили коронавирус.
Более 1,4 тысячи человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 80 человек с COVID-19, а 5 человек скончались.
Стоит отметить, в целом по стране за минувшие сутки выявили 11 348 случаев инфицирования.
Сутками ранее стало известно о 629 новых случаях COVID-19 в регионе.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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