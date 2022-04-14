За сутки в России выявили 11 348 заболевших коронавирусом

Из больниц выписали 21 853 человека. Фото: Павел Ворожцов

За последние 24 часа в России госпитализировано 3 131 человек, что на 5% меньше по сравнению с количеством заболевших 13 апреля.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 11 348.

21 853 человека были выписаны из медучреждений, что на 22,3% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 254 заражённых скончались, передаёт оперштаб.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 11 754 новых случая COVID-19.