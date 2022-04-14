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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 апреля 2022, 14:03

За сутки в России выявили 11 348 заболевших коронавирусом

  Юлия Пастух
Тестирование на коронавирус.

Из больниц выписали 21 853 человека. Фото: Павел Ворожцов

За последние 24 часа в России госпитализировано 3 131 человек, что на 5% меньше по сравнению с количеством заболевших 13 апреля.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки — 11 348. 

21 853 человека были выписаны из медучреждений, что на 22,3% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 254 заражённых скончались, передаёт оперштаб.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 11 754 новых случая COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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