На Среднем Урале выявили менее 600 случаев коронавируса за сутки

Ещё 582 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 435 421.
Выздоровели за всё время 416 297 свердловчан, в том числе 1 002 — за последние сутки. Госпитализировано ещё 74 человека.
С начала пандемии скончались 10 664 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 6 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 612 новых случаях COVID-19.
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