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15 апреля 2022, 13:24

На Среднем Урале выявили менее 600 случаев коронавируса за сутки

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 612 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 582 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 435 421.

Выздоровели за всё время 416 297 свердловчан, в том числе 1 002 — за последние сутки. Госпитализировано ещё 74 человека.

С начала пандемии скончались 10 664 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 6 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 612 новых случаях COVID-19.

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