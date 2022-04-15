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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 апреля 2022, 15:47

В Свердловские больницы поступят 2000 доз "Спутника М"

вакцина от коронавируса

Вакциной "Спутник М" можно прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Фото: Галина Соловьёва

На склады "Фармации" поступило 2000 доз вакцины против коронавируса для подростков — "Спутник М". Их распределят по 30 медицинским учреждениям Свердловской области.

Вакцина поступит в четыре детские больницы Екатеринбурга, а также в медучреждения Нижнего Тагила, Качканара, Верхней Салды, Кировграда, Красноуральска, Кушвы, Асбеста и других муниципалитетов региона. Об этом сообщили в пресс-службе "Фармации".

Вакциной "Спутник М" можно прививать подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Ранее сообщалось, что вакцинация добровольная. Чтобы сделать укол ребёнку, необходимо получить письменное заявление одного из родителей, а также заключение врача. После вакцинации могут быть обычные для многих прививок явления: небольшое повышение температуры, вялость, которые проходят в течение суток.

Препарат вводится в дельтовидную мышцу — I и II компонент с интервалом в 3 недели. После вакцинации проводится наблюдение за состоянием в течение 30 минут.

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