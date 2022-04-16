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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 апреля 2022, 13:17

В Свердловской области выявлено 574 пациента с коронавирусом за сутки

девушка в маске

Победить инфекцию смогли ещё 1 583 жителя Среднего Урала. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 574 новых пациента с коронавирусом, а общее число случаев заражения достигло почти 436 тысяч. При этом госпитализированы с ковидом только 99 человек.

Победить инфекцию смогли ещё 1 583 жителя Среднего Урала. За всё время пандемии насчитывается 417 880 случаев, когда пациенты с коронавирусом смогли вылечиться. На лечении всё ещё остаются 7 445 свердловчан.

Кроме того, в регионе зарегистрировано ещё 6 случаев летального исхода. За прошедшие два года с начала пандемии коронавирус унёс жизни 10 670 человек в Свердловской области.

Отметим, что сутками ранее в регионе было зафиксировано 582 новых пациента с COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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